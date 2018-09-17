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МИД заявил о наращивании Швейцарией «шпионской истерии» в отношении РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва не приемлет голословных обвинений Швейцарии о якобы росте «шпионской» деятельности российских спецслужб на территории страны. С таким заявлением выступило 17 сентября Министерство иностранных дел РФ.

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Так, в МИДе отметили, что в последнее время такие обвинения появлялись в публикациях местных СМИ, которые также содержали заявления высокопоставленных официальных лиц. При этом в адрес российской стороны звучали угрозы ужесточения процедуры аккредитации российских дипломатов в Швейцарии.

«Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, представители министерства выразили надежду, что Берн изберет ответственный подход к дальнейшему выстраиванию взаимодействия между странами.

 

14 сентября Федеральная разведывательная служба Швейцарии заявила, что принимала участие в операции против двух россиян. Они якобы пытались проникнуть в секретную лабораторию, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипалей, которых 4 марта нашли без сознания в парке Солсбери. Власти страны заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», но до сих пор не установили происхождение яда.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет и подчеркивала, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества.

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