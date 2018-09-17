Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Она будет расположена вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции. Об этом было объявлено по итогам переговоров двух президентов, передает ТАСС.

«На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию [в провинции Идлиб] и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15–20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ. — Ред.)», — сказал Путин.

Кроме того, к 10 октября планируется вывести из этой зоны тяжелое вооружение и танки, а также реактивные системы залпового огня, орудия и минометы всех оппозиционных группировок.

Контроль в демилитаризованной зоне будет организован подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Ожидается, что не позднее конца 2018 года восстановят транзитное сообщение по трассам Алеппо–Латакия и Алеппо–Хама. Данные меры были предложены турецкой стороной, отметил российский президент.

Переговоры Путина и Эрдогана длились более четырех часов. Встреча прошла в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

Вооруженный конфликт в САР начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы РФ заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах республики при содействии российских ВКС продолжаются зачистки от боевиков. Идлиб является последним пунктом на территории страны, где сконцентрировано значительное число террористов.