Прямой эфир

Новый тепличный комплекс построят в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агрофирма «Овощи Черноземья» (Группа компаний «ЭКО-Культура») получила от Россельхозбанка кредит в размере 1,7 млрд рублей на строительство второй очереди тепличного комплекса в Липецкой области.

Инвестор намерен запустить круглогодичное производство и создать более 1,1 тыс. новых рабочих мест. Основными рынками сбыта липецких овощей станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь и Московская область, пишет Lipetskmedia.

В августе в Мичуринском районе Тамбовской области началось строительство масштабного современного тепличного комплекса. Инвестором проекта выступает петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста». Сумма вложений составит 28 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предприятие по выращиванию шампиньонов строят в Тюменской области
Япония инвестирует в строительство круглогодичной теплицы под Якутском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017