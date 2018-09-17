Новый тепличный комплекс построят в Липецкой области

Агрофирма «Овощи Черноземья» (Группа компаний «ЭКО-Культура») получила от Россельхозбанка кредит в размере 1,7 млрд рублей на строительство второй очереди тепличного комплекса в Липецкой области.

Инвестор намерен запустить круглогодичное производство и создать более 1,1 тыс. новых рабочих мест. Основными рынками сбыта липецких овощей станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь и Московская область, пишет Lipetskmedia.

В августе в Мичуринском районе Тамбовской области началось строительство масштабного современного тепличного комплекса. Инвестором проекта выступает петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста». Сумма вложений составит 28 млрд рублей.