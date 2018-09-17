Автомобили после столкновения отбросило на пешеходов в Петрозаводске

В Петрозаводске два автомобиля отбросило на пешеходную зону после столкновения. Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла вечером 15 сентября, в 18:30, около одного из домов на улице Онежской Флотилии. Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего мужчины при повороте налево столкнулся с автомобилем Opel Vectra, который двигался по встречной полосе. От столкновения обе машины отбросило на пешеходную зону, пишет ИА «Карелinform».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 42-летний мужчина-пешеход. Он получил различные телесные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.