Прямой эфир

Автомобили после столкновения отбросило на пешеходов в Петрозаводске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске два автомобиля отбросило на пешеходную зону после столкновения. Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла вечером 15 сентября, в 18:30, около одного из домов на улице Онежской Флотилии. Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего мужчины при повороте налево столкнулся с автомобилем Opel Vectra, который двигался по встречной полосе. От столкновения обе машины отбросило на пешеходную зону, пишет ИА «Карелinform».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 42-летний мужчина-пешеход. Он получил различные телесные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девушка погибла после наезда «ВАЗа» с пьяным водителем в Тверской области
Пять человек пострадали из-за гонок на мосту в Омске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017