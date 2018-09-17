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Школьник сбежал из дома в Кузбассе и доехал автостопом до Сочи

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Полицейские нашли в Сочи 15-летнего жителя Кемеровской области, который сбежал из дома в июле. Прописанного в Тяжинском районе подростка разыскивали два месяца. 

Беглец не отвечал на звонки родственников. Ориентировки на пропавшего были разосланы во все субъекты РФ, отмечают «Кубанские новости».  

Выяснилось, что за это время школьник успел автостопом добраться до Сочи. Парня поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ближайшее время его отправят домой, на Кузбасс. 

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