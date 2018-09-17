Жителей села Сарбаево в Оренбуржье эвакуируют из-за степного пожара

Население села Сарбаево близ города Медногорска в Оренбургской области эвакуируют из-за распространения природного пожара. Об этом информирует пресс-служба губернатора области.

«В поселке Сарбаево идет эвакуация людей. Из 39 жителей поселка 37 — пенсионеры, 13 из которых состоят на соцобслуживании», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, муниципальные службы проводят подворный обход в населенных пунктах Рысаево и Идельбаево и сообщают жителям о возможности размещения в специальных пунктах в Медногорске. При этом из Рысаево уже эвакуировали 11 человек.

Пожар возник в результате возгорания сухой травы и лесопосадки близ села Сарбаево утром 17 сентября. По последним данным, огонь повредил 18 зданий в расположенных поблизости селах. В тушении пожара задействованы свыше 200 спасателей, вертолеты Ми-8, Ил-76 и пожарный поезд, в регионе введен режим ЧС.