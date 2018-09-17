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Танки и гаубицы проехали по главной улице Брянска

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Парад с участием военной техники прошел в Брянске 17 сентября — в день 75-летия освобождения региона от фашистских захватчиков. Колонну на проспекте Ленина возглавил символ Победы — легендарный танк Т-34.

Зрители увидели танки Т72БА, БМП, реактивные системы залпового огня «Торнадо», минометные комплексы «Сани», машины химической разведки РХМ-6, гаубицы 2А65 (МСТА-Б) с тягачами, самоходные артиллерийские установки (МСТА-С), специальные транспортные средства «Тигр», пишет NASHBRYANSK.RU.

Также в понедельник в селе Голубея Брянской области с почестями были захоронены 55 воинов 279-й Нижегородской (Горьковской) стрелковой дивизии 50-й армии Брянского фронта, которые погибли в сентябре 1941 года в ходе оборонительных боев. Их останки обнаружили поисковики отрядов «Брянский фронт» во время «Вахты Памяти» в 2017–2018 годах.

Напомним, Декада героев завершилась в Брянске 15 сентября. Акция посвящена 75-летию освобождения области от немецко-фашистских войск. Мероприятия прошли в центральной городской библиотеке, в общественном транспорте и на различных площадках. 29 июня в Брянской области отметили День партизан.

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