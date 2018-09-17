Пенсионер задержан за кражу яблок в Тамбовской области

Полицейские в Тамбовской области раскрыли кражу яблок из садов акционерного общества возле села Дубовое. Преступление было совершено 14 сентября.

Подозреваемым оказался 63-летний житель Липецкой области. Пенсионер похитил центнер яблок и пытался вывезти их на собственной машине. Задержанному грозит штраф до 80 тыс. рублей либо два года лишения свободы, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как сообщалось ранее, самые большие в Европе лосиные рога, которые оцениваются в 400 тыс. рублей, были похищены у 66-летнего пенсионера в Мамоново Калининградской области. Кражу совершил в июле 31-летний ранее судимый житель города.