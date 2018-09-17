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Возбуждено дело после падения колонны на подростка в Перми

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В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика, на которого упала каменная колонна высотой около 8 м. Трагедия случилась вечером 16 сентября.

Подросток вместе с друзьями пошел в заброшенный ангар на улице Героев Хасана. Школьники раскачали и уронили на землю одну из каменных колонн. После этого они взялись за другую колонну, которая частично рассыпалась и упала на парня, пишет ИА «Ура.ру».

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Следователи нашли в произошедшем признаки преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Им предстоит найти собственников ангара, а также лиц, ответственных за его охрану и техническое состояние.

На минувшей неделе правоохранительные органы Липецка начали проверку по факту гибели 12-летнего подростка во время занятий паркуром. Ребенок сорвался с трехметрового забора и упал на трубы теплотрассы.

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