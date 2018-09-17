Аксенов посулил Порошенко орден Иуды

Нынешние украинские власти являются «верными последователями Мазепы». Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Порошенко, как верный последователь Ивана Мазепы, с полным правом может претендовать на уникальную награду царя Петра Великого — орден Иуды!» — написал он.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Разрыв основополагающего стратегического документа в российско-украинских отношениях — это очередная попытка разорвать дружеские отношения между народами и уничтожить общую историю, подчеркнул Аксенов.

«Это война против собственного народа», — заявил глава Крыма, отметив, что разрыв договора о дружбе с Россией — показатель бессилия и неуемной жадности Киева.

«Тот факт, что Украина приросла огромными территориями за счет Российской империи и СССР, стала промышленным гигантом, членом ООН, Порошенко считает недостаточным. Кроме того, миллионы граждан Украины работают в России», — написал глава Крыма.

МИД РФ выразил сожаление о разрыве Украиной договора о дружбе с Россией, а член Совета Федерации Алексей Пушков назвал действия властей Украины закономерными.

Орден Иуды изготовили в единственном экземпляре в 1709 году по приказу царя Петра I для «награждения» гетмана Запорожского войска Мазепы за то, что перед самым началом Полтавской битвы он перешел на сторону врага Российского царства в Северной войне — Швеции.

Орден весил 5 кг и был изготовлен из серебра. На нем изобразили Иуду Искариота, повесившегося на осине, а внизу — 30 сребреников. Также на медали была надпись: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».