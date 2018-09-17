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Назван способ получить повышенный процент на остаток по картам Tinkoff Black

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Фото: Depositphotos
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Тинькофф Банк запустил акцию, участники которой смогут до конца 2018 года получить повышенный процент на остаток по дебетовым картам Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru, данная возможность будет доступна только для новых клиентов, оформивших свои карты с 15 сентября по 31 октября этого года. Поучаствовать в акции смогут и те, у кого раньше была дебетовая карта Тинькофф Банка, но договор по ней был расторгнут до 31 декабря 2017-го.

Повышенный процент на остаток составит 10% годовых. Эта сумма будет начисляться ежемесячно до 31 декабря 2018 года на карточные счета, не превышающие 300 тыс. рублей. Условия тарифа также предполагают, что держатель карты должен совершать покупки на сумму от 3 тыс. рублей за расчетный период (между датами выписки).

Оформить дебетовые карты Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition в рублях, долларах США, евро и фунтах стерлингов можно на сайте Tinkoff.ru.

При обычных условиях, для всех держателей Tinkoff Black действует 1% кешбека за любые повседневные покупки, 5% — за траты в категориях, выбранных в мобильном приложении и на Tinkoff.ru, и до 30% — за покупки по спецпредложениям партнеров. Межбанковские переводы на карты других банков по реквизитам можно совершать бесплатно, а также не взимается комиссия за снятие наличных в любых банкоматах мира на сумму, превышающую 3 тыс. рублей.

Премиальные карты Tinkoff Black Edition имеют ряд преимуществ перед обычными дебетовыми картами этого типа. Это, в частности, персональное обслуживание, доступ в бизнес-залы аэропортов, бесплатная страховка для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием $100 тыс. и консьерж-сервис.

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