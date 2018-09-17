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Венесуэльским пожарным грозит до 20 лет тюрьмы за сравнение Мадуро с ослом

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Двум венесуэльским пожарным грозит до 20 лет тюрьмы за съемку ролика, в котором они высмеяли президента страны Николаса Мадуро, сравнив главу государства с ослом. Об этом сообщает издание The Independent.

41-летнего Рикардо Прието и 45-летнего Карлоса Варона офицеры военной контрразведки арестовали в минувшую среду, 12 сентября, прямо на пожарной станции, где они работают.

[#VIDEO] Detenidos dos bomberos de Mérida que publicaron video burlándose de Maduro. En el audiovisual comparan al mandatario nacional con un burro #14Sep (video cortesía de @isnardobravo) https://t.co/LW1MkTBLXB pic.twitter.com/PPLKtJNRHX

Мужчины уверяют, что видео, которое они выложили в соцсеть, является просто шуткой. В ролике один из пожарных обращается к ослу так, как если бы это был президент во время официального визита.

Однако в воскресенье судья Карлос Маркес заявил, что они нарушили новый закон о запрете разжигать ненависть, сообщает телеканал «360».

Глава Организации американских государств (ОАГ) Луиc Альмагро заявил 15 сентября, что не исключает вариант военного вторжения в Венесуэлу для свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.

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