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Шахтеры в Канаде нашли мумии животных ледникового периода

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Фото: соцсети
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Канадские шахтеры обнаружили мумифицированные останки волка и олененка, погибших около 50 тыс. лет назад. Об этом пишет ctvnews.ca.

Находка была сделана еще в 2016 году в Доусон-Сити на побережье реки Юкон, а на днях в городе открылась выставка, где представлены эти экспонаты. Тела животных хорошо сохранились благодаря вечной мерзлоте, что дало специалистам возможность хорошо их изучить.

«Эта находка уникальна еще и потому, что это единственные мумифицированные останки волка ледникового периода. У животного отлично сохранились мягкие ткани и костный скелет, поэтому будет легко провести ДНК-анализ», — приводит «Ридус» слова ученых.

По словам специалистов, во время последнего ледникового периода лед покрывал почти всю территорию современной Канады, но он почти отсутствовал в бассейне реки Юкон. Именно там в основном обитали древние животные, включая мамонтов, мастодонтов, саблезубых кошек, волков и оленей карибу.

Мумия волка хорошо сохранилась: ученые получили возможность исследовать не только кости, но и мягкие ткани, мышцы и шерсть животного. При помощи радиоуглеродного датирования удалось определить, что волчонок умер в возрасте восьми месяцев. В дальнейшем специалисты планируют установить причину смерти волка, а также его родственные связи с современными волками Канады.

Останки олененка сохранились хуже — в распоряжении ученых есть только передняя половина тела, но сохранность оказалась такой же, как и у волка. При помощи анализа ДНК специалисты установят рацион питания древних животных, а также условия окружающей среды Канады того времени.

Ранее 17 сентября сообщалось, что в США нашли останки древнего «тараканомуравья». По словам ученых, находка доказывает, что в прошлом насекомые подражали сразу нескольким видам.

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