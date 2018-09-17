Американский футболист завершил карьеру прямо во время матча

Американский игрок национальной футбольной лиги Buffalo Bills Вонта Дэвис завершил спортивную карьеру во время матча против Los Angeles Chargers. Об этом сообщает The Sun.

Так, отыграв первый тайм, футболист дошел до раздевалки, переоделся в повседневную одежду и покинул стадион. Коллега корнербека Лоренцо Александр отозвался о его поступке как о «совершенно неуважительном».

«Никогда не видел ничего подобного. <…> Вонта никому ничего не сказал. Только потом мы узнали, что он завершил карьеру», — приводит телеканал «360» его слова.

Игра закончилась со счетом 6:28 в пользу соперников. Сам Дэвис объяснил свой поступок «столкновением с реальностью».

«За десять лет в американском футболе я прошел череду травм и операций. Заставлял себя быть готовым к каждой игре. И когда вышел в тот вечер на поле, жестко и быстро столкнулся с реальностью. Понял, что мне здесь больше не место», — написал он на своей странице в Instagram. В Национальной футбольной лиге спортсмен выступал с 2009 года, играя за разные клубы.

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