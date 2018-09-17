Пятиклассник скончался в Екатеринбурге во время учебного дня

Пятиклассник умер в больнице Екатеринбурга после резкого ухудшения самочувствия во время школьного урока. Об этом в понедельник, 17 сентября, рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Мальчику стало плохо во время занятий. По словам учительницы, она увидела во время шестого урока, что он плачет. На вопрос педагога, в чем дело, ребенок ответил, что у него сильно болит голова. Преподаватель тут же отвела его в медпункт, где ему вызвали скорую помощь. Бригада доставила школьника в больницу, однако врачам не удалось спасти ребенка.

Отмечается, что утром со стороны школьника никаких жалоб на самочувствие не поступало. Физических нагрузок в этот день не было.

Прокуратура Кировского района города начала проверку по факту смерти ребенка, передает НСН.

В министерстве здравоохранения по Сахалинской области сообщили 13 сентября, что в инфекционное отделение больницы Южно-Сахалинска попали 50 детей с диагнозом «серозный менингит».