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Студентка новгородского колледжа попросила комнату для молитв

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Студентка медицинского колледжа НовГУ, исповедующая ислам, попросила руководство выделить помещение для молитв и получила отказ. По словам проректора по социальному развитию и воспитательной работе Даниила Крапчунова, учащимся уже не первый раз говорят «нет» на подобные обращения.

«Если мы дадим согласие одной студентке, то остальные тоже будут иметь право на предоставление таких же помещений», — цитирует Крапчунова «Новгород.ру».

Эксперты по религиоведению заверили, что ислам не предписывает молиться в отдельном помещении. Как добавил проректор НовГУ, пожелания студентов учитываются во время учебного процесса. Например, уроженка Чеченской Республики получила одноместную комнату. Занятия заканчиваются до 16:00, чтобы верующие смогли успеть на молитву.

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