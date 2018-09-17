Писатель Владимир Данихнов скончался в Петербурге

Писатель-фантаст Владимир Данихнов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 37 лет. О смерти литератора сообщила его супруга Яна.

«Вовы не стало», — написала жена писателя в соцсети Facebook.

Как передает телеканал «78», Данихнов скончался от онкологического заболевания, с которым он боролся в течение долгого времени.

При этом сайт kp.ru уточняет, что вдова Данихнова еще не определилась с местом похорон своего мужа и не знает, стоит ли везти его тело в Ростов-на-Дону.

Данихнов родился в 1981 году в Новочеркасске. Его первый рассказ «День сети» опубликовали в 2004 году. Всего за свою карьеру автор написал десятки рассказов и семь романов.

Ранее 17 сентября из жизни ушел писатель и журналист Александр Раков. Ему было 70 лет. Раков работал главным редактором газеты «Православный Санкт-Петербург», он написал более двух десятков произведений.