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Суд вынес приговор виновным в гибели двоих детей в Колывани

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В Новосибирской области вынесен приговор по делу гибели двоих детей в Колывани. Экс-директор МУП «Коммунальное хозяйство» получил три года и два месяца колонии-поселения и лишился права работать на аналогичных постах на срок один год.

Его подчиненный, мастер этого предприятия, проведет в колонии-поселении три года, отмечает vn.ru. Напомним, 2 февраля 11-летний школьник в Колывани забрал шестилетнего брата из детского сада, вместе они возвращались домой мимо котлована, заполненного водой. Глубина ямы превышала 2 м. Мальчики упали в котлован, не смогли самостоятельно выбраться и утонули.

Следователи выяснили, что сотрудники коммунального предприятия не засыпали яму после ремонтных работ и не выставили ограждения. Руководитель предприятия был арестован, а главы Колывани и Колыванского района ушли в отставку.

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