Ибрагимович оставил автограф на лбу фаната

Форвард футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович расписался на лбу болельщика после матча против «Торонто», завершившегося со счетом 3:5. Об этом сообщил журналист Адам Серрано на своей странице в Twitter.

В матче, который проходил в Канаде на стадионе «Файлд», шведский футболист забил свой 500-й в карьере гол. После игры он вышел к болельщикам, одному из которых оставил автограф прямо на лбу. Журналист Адам Серрано опубликовал видеозапись встречи Ибрагимовича с фанатами.

I just can’t believe this happened. pic.twitter.com/shUc6sdodJ