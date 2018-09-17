Ибрагимович оставил автограф на лбу фаната

Форвард футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович расписался на лбу болельщика после матча против «Торонто», завершившегося со счетом 3:5. Об этом сообщил журналист Адам Серрано на своей странице в Twitter.

В матче, который проходил в Канаде на стадионе «Файлд», шведский футболист забил свой 500-й в карьере гол. После игры он вышел к болельщикам, одному из которых оставил автограф прямо на лбу. Журналист Адам Серрано опубликовал видеозапись встречи Ибрагимовича с фанатами.

I just can’t believe this happened. pic.twitter.com/shUc6sdodJ — Adam Serrano (@AdamSerrano) 16 сентября 2018 г.

«Не могу поверить, что это произошло», — написал журналист на своей странице в соцсети.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович — шведский футболист боснийско-хорватского происхождения. В прошлом был капитаном сборной Швеции. До перехода в американскую команду играл за «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ювентус», «Барселону», сообщает телеканал «360».