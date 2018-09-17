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Женщина погибла при пожаре в частном доме под Энгельсом

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В поселке Узморье Энгельсского района Саратовской области во время пожара в частном доме погибла женщина. Личность погибшей устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в воскресенье, 16 сентября, в 19:28. После тушения во время разбора конструкций было обнаружено тело неизвестной женщины. Ее личность устанавливается. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Площадь возгорания составила 80 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие пять человек личного состава и три единицы техники.

15 сентября в Магаданской области на пожаре погиб пятилетний мальчик. Играя, мальчик нашел зажигалку и поджег детскую кроватку, которая находилась в кладовой.

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