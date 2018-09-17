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Умер писатель и журналист Александр Раков

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Qingqin
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В понедельник, 17 сентября, на 71-м году жизни умер писатель и журналист Александр Раков. Об этом сообщили журналистам в петербургском отделении Союза писателей России.

Отмечается, что Раков был автором более двух десятков книг, а также занимал пост главного редактора газеты «Православный Санкт-Петербург». По словам коллег, литературоведы признали его основоположником литературного жанра «былинки». Также Раков занимался популяризацией современной русской литературы.

«Любимым его детищем в последние годы жизни стал «Домик творчества», который располагается на его дачном участке, на берегу Ладожского озера», — говорится о работе Ракова над популяризацией литературы, передает «Газета.ру».

Уточняется, что этот домик стал уникальным музеем, в котором Раков создал экспозицию, рассказывающую о современной литературе.

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