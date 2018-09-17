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Медведев сменил своего пресс-секретаря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова. Об этом он сообщил журналистам.

«Дмитрий Анатольевич [Медведев] назначил меня пресс-секретарем», — цитирует его «РИА Новости».

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Осипов также сообщил, что предыдущая пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова покинула должность в связи с переходом на другую работу.

6 сентября, Тимакова заявила, что планирует устроиться во Внешэкономбанк и ведет переговоры с его руководством. Она занимала пост пресс-секретаря главы правительства с 2012 года, а в мае 2008 года получила должность официального представителя президента России. С 2004 по 2008 год Тимакова работала начальником Управления пресс-службы и информации президента РФ.

Олег Осипов пришел на работу в «РИА Новости» в 1999 году, а в 2007-м возглавил политическую редакцию агентства. Пост первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» журналист занял в 2015 году.

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