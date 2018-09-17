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Медведев поздравил брянцев с годовщиной освобождения

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил брянцев с 75-летием со дня освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

Поздравление от Председателя Правительства пришло в адрес губернатора Брянской области Александра Богомаза. В поздравлении говорится, что 17 сентября 1943 года является особой датой в истории страны.

«Именно в этот день благодаря мужеству, стойкости, отваге солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков Брянщины тяжелейшие 708 дней оккупации завершились сокрушительной победой над противником», - приводит интернет-газета «Брянские новости» слова поздравления.

Медведев также отметил, что такие моменты дают возможность каждому почувствовать, какой ценой была завоевана Победа.

С 6 по 15 сентября в Брянске прошла Декада героев. Она была посвящена 75-летию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия проводились в центральной городской библиотеке, в общественном транспорте и на различных площадках.

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