Отстреливать кабанов разрешили на Куршской косе

В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области планируют отстрел 18 диких кабанов из 50 зарегистрированных. Полного отстрела не предполагается.

Как поясняет Калининград.Ru со ссылкой на директора нацпарка Анатолия Калину, ситуация с АЧС на территории Куршской косы в пределах нормы, решение принято как мера регулирования численности. Это коснется участков, которые прилегают к Зеленоградску и другим населенным пунктам, что кабаны не пугали местных жителей.

Ранее региональные власти сообщали о необходимости полностью уничтожить всех кабанов на Куршской косе из-за распространения АЧС. Объяснялось это тем, что в случае заражения хотя бы одного животного вирус быстро распространится на других.

Минувшим летом в Калининградской области было зафиксировано 17 очагов АЧС. Инфекцию обнаружили и на курупнейшем комплексе — «Правдинское свинопроизводство».