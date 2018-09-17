Подозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показания

Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко признал вину. Задержанный Александр Погорелов также сообщил, что пытался организовать убийство и ранее.

«Погорелов признал, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе «Сепар» с целью убийства главы республики Александра Захарченко», — сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах республики.

Отмечается, что подозреваемый был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и действовал в качестве их агента.

Ранее 17 сентября Погорелов рассказал, что его завербовал сотрудник СБУ по имени Роман. Он поставил перед ним задачу ликвидации Захарченко в ресторане «Пушкин». Так как Захарченко всегда сидел за разными столиками, взрывное устройство было решено установить в туалете. Также Погорелов рассказал, что в Донецке работала еще одна диверсионная группа, которая занималась подготовкой покушения в центре города.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, второй жертвой взрыва стал его телохранитель. Всего пострадали 11 человек.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Захарченко, назвал убийство главы ДНР подлым.