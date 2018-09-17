Прямой эфир
Сюжет:

Подозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показания

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко признал вину. Задержанный Александр Погорелов также сообщил, что пытался организовать убийство и ранее. 

«Донбасс сплотился как никогда»
Глава парламента ДНР Денис Пушилин — о ситуации в республике после убийства Александра Захарченко

«Погорелов признал, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе «Сепар» с целью убийства главы республики Александра Захарченко», — сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах республики.

Отмечается, что подозреваемый был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и действовал в качестве их агента.

Ранее 17 сентября Погорелов рассказал, что его завербовал сотрудник СБУ по имени Роман. Он поставил перед ним задачу ликвидации Захарченко в ресторане «Пушкин». Так как Захарченко всегда сидел за разными столиками,  взрывное устройство было решено установить в туалете. Также Погорелов рассказал, что в Донецке работала еще одна диверсионная группа, которая занималась подготовкой покушения в центре города.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, второй жертвой взрыва стал его телохранитель. Всего пострадали 11 человек.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Захарченко, назвал убийство главы ДНР подлым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли США в теракте
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017