Казанский женский монастырь в Рязани проведет бесплатные экскурсии

Казанский женский монастырь в Рязани решил открыть свои двери для всех желающих. Бесплатная экскурсия по монастырю приурочена к 230-летию перенесения обители с территории кремля в нынешнее место и 225-летию основания монастырского некрополя.

Как уточняет РИА «7 новостей», во время экскурсии туристам расскажут о прошлом монастыря и о его настоящем, познакомят со святынями древней обители. А после запланирован показ документальной картины «Заступница усердная» и мультфильма о Казанской иконе Божией Матери «Встреча».

Ранее сообщалось об археологических раскопках на территории Свято-Троицкого монастыря Рязани. Они начались в первой половине сентября 2017 года. Тогда ученым удалось обнаружить 40 артефактов, представляющих музейную ценность, и 15 захоронений в склепе.