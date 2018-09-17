Турнир по биатлону на воздушных шарах устроили на Ставрополье

В Ессентуках открылся фестиваль воздухоплавания. В 2018 году он проводится уже в 20-й раз. В соревнованиях аэростатов участвуют 20 команд со всей России.

Как сообщает NewsTracker, участники уже посоревновались в так называемом воздушном биатлоне — стреляли из лазерного оружия по целям на земле. Экипажам еще предстоит поучаствовать в битве аэростатов — они должны будут поражать воздушные мишени.

На церемонии открытия фестиваля его организаторы устроили зрелищное шоу — свечение аэростатов. Воздушные шары по очереди освещались горелками в такт музыке. А завершится мероприятие через неделю в Железноводске. Лучшему пилоту вручат главный приз фестиваля — золотое кольцо воздухоплавателя.

Ранее экологи призвали ограничить запуск воздушных шаров. Они считают, что это грозит глобальной экологической катастрофой. Дело в том, что гелиевый шар живет около часа, а потом сдувается. Нередко он является причиной гибели животных. Звери травятся съеденным латексом.