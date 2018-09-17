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Школьница из Татарстана изобрела устройство против засыпания водителей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michal Fludra
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Устройство против засыпания за рулем изобрела 14-летняя школьница из Набережных Челнов в Татарстане. На уши водителя крепится приспособление, которое издает звуковой сигнал при наклоне головы в ту или иную сторону. По словам Индиры Калимуллиной, ей самой не раз приходилось предупреждать свою маму о том, чтобы та не заснула.

Школьница представит свое устройство на Международной выставке юных изобретателей. Как сообщает ИА «Татар-информ», мероприятие пройдет на индонезийском острове Бали с 19 по 22 сентября.

В нем примут участие более 300 школьников в возрасте от шести до 19 лет из России, КНР, Кореи, Японии, Турции, Хорватии и Индонезии. Каждый год выставка привлекает крупнейших инвесторов, и некоторые идеи детей становятся основой для технологических стартапов.

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