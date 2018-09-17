Детская паллиативная помощь заработала в Подмосковье

Служба оказания паллиативной медицинской помощи детям на дому заработала в Московской области. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

В службе работают пять патронажных выездных бригад, которые проводят все прописанные медиками процедуры на дому, а также поддерживают семьи с неизлечимо больными детьми. По словам председателя Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, до конца 2018 года в городском округе Домодедово заработает хоспис на 10 мест, где также будут оказывать юридическую и духовную помощь детям и их родителям, пишет НСН.

Голубев добавил, что на территории Московского региона в структуре лечебно-профилактических учреждений работают 30 отделений паллиативной медицинской помощи на 562 койки, 38 кабинетов паллиативной медицинской помощи и 15 выездных патронажных служб, передает РИАМО. Так, в Подмосковье насчитывается более 40 коек для детей в различных учреждениях. При этом обеспеченность паллиативными койками для взрослых должна составлять до 10 коек на 100 тыс. взрослого населения и до 3 коек на 100 тыс. детей.