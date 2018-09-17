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Дело возбудили по факту завоза зараженных гриппом птиц в Удмуртию

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Марий Эл, которого подозревают в завозе в Удмуртию зараженных гриппом птиц.

Во время вспышки этого заболевания в республике пришлось уничтожить 246 больных птиц, в Дебесском и Игринском районах ввели карантин. А на мероприятия по ликвидации очагов заболевания потратили 413 тыс. рублей, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на и.о. начальника главного управления ветеринарии по региону Романа Габдрахманова.

Чиновник сообщил, что, в случае, если суд признает этого бизнесмена виновным, управление ветеринарии от лица правительства подаст иск о возмещении всех понесенных затрат и ущерба, причиненного Удмуртии.

В Ростовской области прокуратура начала проверку после публикации в интернете видео, на котором бульдозер давит живых кур на фабрике.

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