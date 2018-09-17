Прямой эфир

Девушка погибла после наезда «ВАЗа» с пьяным водителем в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревне Дмитровское Тверской области пьяный 19-летний водитель без прав сбил девушку. От полученных травм она погибла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Авария произошла в ночь на 16 сентября. По предварительным данным, девушка-пешеход двигалась по обочине левой стороны дороги навстречу движению, когда на нее наехал ВАЗ-21074, за рулем которого был 19-летний водитель. Об этом пишут «Тверские ведомости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая погибла на месте от полученных травм. Отмечается, что в момент происшествия на одежде девушки не было светоотражающих элементов.

Установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовали права на вождение автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 60 человек эвакуировали в Ангарске из-за пьяного водителя
Пьяный подросток устроил серию ДТП в Амурской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017