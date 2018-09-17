Девушка погибла после наезда «ВАЗа» с пьяным водителем в Тверской области

В деревне Дмитровское Тверской области пьяный 19-летний водитель без прав сбил девушку. От полученных травм она погибла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Авария произошла в ночь на 16 сентября. По предварительным данным, девушка-пешеход двигалась по обочине левой стороны дороги навстречу движению, когда на нее наехал ВАЗ-21074, за рулем которого был 19-летний водитель. Об этом пишут «Тверские ведомости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая погибла на месте от полученных травм. Отмечается, что в момент происшествия на одежде девушки не было светоотражающих элементов.

Установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовали права на вождение автомобиля.