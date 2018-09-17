Режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за степного пожара

Очередной степной пожар в Медногорске Оренбургской области может перекинуться на населенный пункт Рысаево. Из-за угрозы для жилых домов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На место происшествия отправлены оперативная группа ГУ МЧС России по региону и вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ. В готовность приведены два борта Ил-76 военно-транспортного полка Министерства обороны. По последним данным, пожару присвоен второй повышенный номер сложности. Всего к ликвидации пожара привлечены 49 человек, 15 единиц техники и беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В середине августа пожарным удалось быстро локализовать возгорание лесополосы и сухой травы у поселка 9 мая в Оренбургской области. Угроза распространения огня была снята. Эвакуация население из поселка не потребовалась.