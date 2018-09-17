ФАС отменит «неприкосновенность» предустановленных приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать производителей пользовательского программного обеспечения сделать все предустановленные приложения удаляемыми. Соответствующий законопроект должен быть разработан к апрелю 2019 года.

«Будет создана рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой предложений по вопросу предустановки программного обеспечения и его полной удаляемости», — рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, которую цитирует РБК.

Она уточнила, что исключение планируется сделать лишь для сервисных приложений. Обязанность по разработке документа возложена на ФАС, Минкомсвязь и Роспотребнадзор.

В июле ФАС внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции. Она предусматривает в том числе обязанность производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги популярных мобильных приложений и программных продуктов.