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Конференция «День Бренда 2018. Время, вперед!» соберет лидеров в сфере брендинга

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Фото: brandday.ru
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В столичном комплексе «Ш.Е.Л.К» 3 октября состоится главная профессиональная бизнес-конференция осени — «День Бренда 2018. Время, вперед!». Мероприятие посвящено актуальным и инновационным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы.

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«День Бренда» проводится ежегодно и собирает лидеров российской индустрии. В конференции участвуют депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств, первые лица компаний-производителей, топ-менеджеры рекламных агентств России и международных коммуникационных холдингов, эксперты в области медиа.

Мероприятие организует ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд»

В этом году в качестве соорганизаторов и идеологов конференции выступили Mediascope — ведущая исследовательская компания на российском рынке в сфере медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ и Национальный рекламный альянс (НРА) — единая отечественная платформа продажи и размещения телерекламы.

Также к ним присоединилось независимое отраслевое аналитическое издание о медиа-рекламном бизнесе AdIndex.ru.

В ходе первой сессии, открывающей конференцию, участники обсудят глобальные процессы, происходящие в российской рекламной отрасли.

Одним из важнейших событий мероприятия станет конференция Mediascope — ежегодная профессиональная бизнес–встреча для партнеров и клиентов компании.

Центральной темой секции «Реклама. Коммуникации. Регулирование» станут  риски и последствия зарегулированности российской медиаиндустрии. Чиновники, российские омбудсмены и бизнес–эксперты обсудят влияние регуляторных мер на медиаиндустрию, маркетинговые коммуникации, объем рекламного рынка и развитие российских национальных брендов и многое другое.

В секции эконометрики брендов спикеры расскажут о трансформации бизнес–процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга.

Маркетологи и представители крупнейших рекламных групп представят интересные и заслуживающие внимания профессионального сообщества кейсы и кампании, реализованные в различных медиаканалах в течение последних месяцев. Также будут представлены актуальные решения и лучшие практики influencer marketing.

МИЦ «Известия» выступает информационным партнером мероприятия.

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