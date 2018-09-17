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Получивший огнестрельное ранение житель Коми обезвредил нападавшего

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На жителя Усть-Куломского района Республики Коми с малокалиберным карабином напал сосед. Мужчина получил два огнестрельных ранения, но смог дать отпор нападавшему и отобрать оружие. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По версии следствия, в ночь на 16 сентября 2018 года в поселке Диасерья 43-летний местный житель подошел к дому пострадавшего и начал производить выстрелы. Хозяин дома получил два огнестрельных пулевых ранения, после чего оказал сопротивление нападавшему и отобрал у него оружие. Проживавшая с ним сестра вызвала полицию и скорую помощь.

В настоящее время 47-летний пострадавший находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает ИА «Комиинформ».

Подозреваемый был задержан. Он полностью признал свою вину. Следственный отдел по Усть-Куломском району СУ СКР по республике возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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