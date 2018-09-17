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Посольство РФ в Лондоне не получало официальных данных об отравлении россиян

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Посольство РФ в Великобритании не получало официального подтверждения о том, что граждане России пострадали накануне  вечером в итальянском ресторане в Солсбери. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщило диппредставительство.

По словам дипломатов, чтобы подтвердить информацию о  наличии россиян среди пострадавших, сотрудники посольства незамедлительно связались с правоохранительными органами в Лондоне и полицией графства Уилтшир. «Официального подтверждения от полиции пока нет», — цитирует заявление ТАСС.

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Вечером 16 сентября полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в марте обедали британский агент и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день своего отравления.

Газета Daily Mail о ссылкой на посетительницу заведения сообщила, что «двум русским» внезапно стало плохо во время еды. По информации издания, всем употреблявшим пищу в Prezzo, возможно, придется сдать в местной больнице кровь на анализ.

Ресторан закрыли в качестве меры предосторожности, а все дороги, прилегающие к нему, перекрыли. На место происшествия были направлены четыре кареты скорой помощи, пожарные, а также группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.

Позже в полиции заявили, что не считают данный инцидент связанным с воздействием нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», сообщает телеканал «360».

Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в парке Солсбери без сознания. По версии Лондона, они подверглись воздействию якобы произведенного в России отравляющего нервно-паралитического вещества «Новичок». Москва отвергает эти обвинения.

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