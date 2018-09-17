Проезд в общественном транспорте Казани подорожает

Власти Казани вновь заявили о необходимости увеличения платы за проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил начальник городского комитета транспорта испокома Айдар Абдулхаков.

По его словам, которые приводит портал ProKаzan.ru, еще в феврале 2018 года перевозчики отправили документы, которые обосновывают новые цены. Сначала стоимость проезда хотели увеличить с 1 августа, а потом этот срок перенесли на 1 октября. Сегодня же стало известно о том, что вероятное повышение произойдет еще позже. Когда именно — не уточняется.

Агентство напоминает, что перевозчики просят повысить стоимость проезда на 2,5 рубля, объясняя это инфляцией. Они обращают внимание на то, что цены на билеты не росли два года. Сейчас проезд на общественном транспорте в Казани стоит 25 рублей.

С 1 сентября общественный транспорт Москвы перешел на бестурникетную систему. Для удобства оплаты проезда в нем установят валидаторы.