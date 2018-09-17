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Смерть главы сельского поселения расследуют в Волгограде

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В деле о гибели Михаила Филимонихина, главы сельского поселения Красный Пахарь Волгоградской области, появились новые подробности. Следователи не исключили, что речь идет о самоубийстве.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональных правоохранительных органах, версия о насильственной смерти сейчас уже не рассматривается. Гараж, где обнаружили тело Филимонихина, был заперт изнутри, а рядом с телом нашли недопитую бутылку водки и пистолет.

Агентство уточняет, что у главы поселения был давний семейный конфликт, профессиональная деятельность вряд ли имеет отношение к его гибели, считают в полиции.

Также стало известно, что погибший увлекался раскопками времен Великой Отечественной войны. В гараже были найдены предметы, имеющие отношение к этому периоду истории.

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