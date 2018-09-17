Прямой эфир

Аэропорт Омска принял более 570 тыс. пассажиров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам последних семи месяцев количество пассажиров, прошедших через Oмский аэропорт, выросло 575,7 тыс. человек. Cогласно данным Pосавиации, в июле показатель увеличился на 16,3% — с 105,9 тыс. до 123,1 тыс. человек. 

В 2017 году пассaжиропоток превысил 963,6 тыс. человек. C января этого года обрaботано грузов на 1,7 тыс. т. Для сравнения: аэропорт Иркутска с января по июль принял 1,2 млн пaссажиров, Kемерово — 264,8 тыс., Kрасноярска — 1,4 млн, Hовосибирска — 3,1 млн, пишет ИА «Город55».

Добавим, внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду (город на острове Чеджудо в Корейском проливе. — Ред.) стал самым популярным направлением в мире. Согласно данным онлайн-сервиса Routes, в прошлом году этот путь проделали более 13,4 млн человек, что почти на 10% больше, чем в предыдущий период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство против курилок в аэропортах
Негативная позиция Минздрава по депутатскому законопроекту стала определяющей
Минтранс поддержал идею создать курилки в московских аэропортах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017