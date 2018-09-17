Ветеран футбола раскритиковал единый стандарт подготовки детей

В подготовке юных футболистов чрезвычайно важен нестандартный подход тренера. Таким образом двукратный обладатель Кубка СССР, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал инициативу Минспорта о внедрении единого для каждой возрастной группы стандарта подготовки молодых футболистов.

По его словам, в первую очередь необходимо строить спортивные школы, хорошо их финансировать и обеспечить тренеру достойную заработную плату, а тренировать детей по стандарту недопустимо.

«У каждого тренера свои взгляды на футбол. С детьми надо каждый день менять систему подготовки, вносить что-то новое, чтобы детям было интересно, и самому учиться, побольше читать мировой футбольной литературы. Выполнять общие принципы футбола, но заниматься, конечно, нестандартно. Надо, чтобы тренер вносил свое видение футбола», — заявил Рейнгольд в беседе с НСН.

Ранее о разработке единого стандарта подготовки юных футболистов в рамках программы наследия ЧМ-2018 порталу iz.ru рассказал глава Минспорта Павел Колобков. По его мнению, это необходимо для совершенствования игры сборной России. Новый стандарт хотят сделать единым и обязательным для всех детских спортивных школ и секций.