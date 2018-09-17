Прямой эфир

Ветеран футбола раскритиковал единый стандарт подготовки детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подготовке юных футболистов чрезвычайно важен нестандартный подход тренера. Таким образом двукратный обладатель Кубка СССР, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал инициативу Минспорта о внедрении единого для каждой возрастной группы стандарта подготовки молодых футболистов.

По его словам, в первую очередь необходимо строить спортивные школы, хорошо их финансировать и обеспечить тренеру достойную заработную плату, а тренировать детей по стандарту недопустимо.

«У каждого тренера свои взгляды на футбол. С детьми надо каждый день менять систему подготовки, вносить что-то новое, чтобы детям было интересно, и самому учиться, побольше читать мировой футбольной литературы. Выполнять общие принципы футбола, но заниматься, конечно, нестандартно. Надо, чтобы тренер вносил свое видение футбола», — заявил Рейнгольд в беседе с НСН.

Ранее о разработке единого стандарта подготовки юных футболистов в рамках программы наследия ЧМ-2018 порталу iz.ru рассказал глава Минспорта Павел Колобков. По его мнению, это необходимо для совершенствования игры сборной России. Новый стандарт хотят сделать единым и обязательным для всех детских спортивных школ и секций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионату Европы по футболу готовят льготы
Налоговые и визовые условия прошедшего мундиаля сохранят и на 2020 год
Amazon снимет сериал про футболиста Диего Марадону

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017