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«Картофельный союз» раскритиковал Роскачество за советы по выбору овощей

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Фото: Global Look Press/Uwe Anspach/dpa
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Руководитель аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина раскритиковала рекомендации Роскачества по выбору картошки. По ее словам, специалисты упустили важный момент — требования к клубням меняются в зависимости от их назначения.  

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Ранее 17 сентября в Роскачестве дали рекомендации по выбору картофеля. В первую очередь покупателям посоветовали обращать внимание на внешний вид товара. По словам специалистов Роскачества, покупателям необходимо обращать внимание лишь на внешний вид клубней. Так, на картофеле не должно быть коричневых пятен и повреждений сельскохозяйственными вредителями. Уточняется, что пятна появляются под воздействием тепла. Также клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы, их поперечный диаметр должен составлять от 40 до 80 мм.

«Что мы хотим от картофеля: пожарить или сварить? Мы не должны в этом ошибиться», — сказала эксперт в интервью порталу iz.ru.

Губина добавила, что на упаковках картофеля обычно есть уточняющие надписи: «для жарки» и «для варки». Также на этикетках указывают наименование сортов.

«Если в картошке много сухого вещества, много крахмала, то она идет для жарки. Когда вы ее жарите, клубни остаются твердыми», — пояснила эксперт.

При этом картошка, в которой сухого вещества мало, напротив, хорошо разваривается.

«Селекционеры, семеноводы как правило указывают в аннотации, для чего картофель предназначен. Либо для переработки, если в нем много крахмала, он практически не пригоден для еды», — сказала она.

При этом Губина отметила, что внешне отличить картофель для жарки от того, который для варки, невозможно.

«Это миф, что красный только для жарки, а желтый только для варки. Нужно смотреть на сорта», — сказала эксперт.

 

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