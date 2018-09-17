Четыре человека пострадали во время аварии в котельной на Урале

По последним данным, в результате аварии на котельной в городе Сатка Челябинской области пострадали четыре человека. Трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе регионального минздрава ИА «Урал-пресс-информ» сообщили, что одну из пострадавших отравили в областной ожоговый центр в Челябинске. У нее ожоги 20% тела.

Также в ожоговый центр в ближайшие дни должны отправить пострадавшего мужчину. У него обожжено 10% поверхности тела — серьезно пострадали кисти рук.

Еще у одного работника множественные ушибы и ссадины, сломано ребро. Он будет лечиться в местной больнице. Еще один сотрудник проходит лечение амбулаторно.

12 сентября сообщалось о том, что в салоне автомобиля Арсена Хачатуряна — родственника трех сестер Хачатурян, задержанных за убийство отца в Москве, – взорвался баллон с газом. Молодой человек находился в салоне в компании друзей. Они собирались курить кальян. Трое человек от взрыва пострадали, сам Арсен остался невредим.