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Операционные светильники закупят в больницы Сахалина на 15 млн рублей

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Новые операционные светильники планируют закупить в Областную клиническую больницу и в городскую больницу им. Ф.С. Анкудинова. На эти цели выделено 15 млн 250 тыс. рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, победителю аукциона необходимо будет предоставить четыре операционных светильника городской больнице им. Ф.С. Анкудинова, еще три — Областной больнице. На эти цели выделено 15 250 000 рублей, сообщает ИА SakhalinMedia.

Более дорогое оборудование будет предоставлено Областной больнице. Стоимость каждого из светильников составляет 2 850 000 рублей. Они оснащены встроенной HD-видеокамерой, автоматической системой освещения, поворотной рукой для одного монитора, системой потолочного крепления, стерилизуемой рукояткой для встроенной камеры и для купола лампы.

Согласно требованиям, год выпуска оборудования должен быть 2018-й, а гарантийный срок на него должен составлять не менее 18 месяцев. Оборудование должно быть доставлено в больницы до 14 декабря 2018 года.

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