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Умер журналист Андрей Мурашов

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Фото: vk.com
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В Томске на 51-м году жизни умер журналист Андрей Мурашов. Последнюю неделю он провел в реанимации местной больницы, его состояние оценивалось как критическое.

По словам коллег, врачи так и не смогли поставить ему точный диагноз, говорили лишь о том, что «что-то произошло с сердцем».

«Очень больно. Всю неделю мы надеялись на чудо. Не случилось», —  сказал главный редактор телеканала ТВ2 Виктор Мучник, которого цитирует kp.ru.

Отмечается, что Мурашов вел на телеканале программы «Час Пик», «Успеваем», также был автором специальных репортажей, рубрик, документальных фильмов.

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