В Томске на 51-м году жизни умер журналист Андрей Мурашов. Последнюю неделю он провел в реанимации местной больницы, его состояние оценивалось как критическое.

По словам коллег, врачи так и не смогли поставить ему точный диагноз, говорили лишь о том, что «что-то произошло с сердцем».

«Очень больно. Всю неделю мы надеялись на чудо. Не случилось», — сказал главный редактор телеканала ТВ2 Виктор Мучник, которого цитирует kp.ru.

Отмечается, что Мурашов вел на телеканале программы «Час Пик», «Успеваем», также был автором специальных репортажей, рубрик, документальных фильмов.