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Семью с ребенком ищут в лесу под поселком в Свердловской области

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Троих взрослых с пятилетним ребенком ищут в окрестностях поселка Безречный в 25 км от города Березовский Свердловской области. Они отправились в лес и заблудились.

Как сообщает ТагилСити.Ру, группа пропала накануне, 16 сентября. Уже вечером поисковый отряд «Прорыв» объявил сбор желающих подключиться к операции. Синоптики предупреждают, что в этом районе области в ночные часы возможны заморозки до –2 градусов.

11 сентября сообщалось о том, что в лесах под Тюменью пропали сразу 10 грибников. Как сказали в МЧС, для этого времени года это обычное явление.

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