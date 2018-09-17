Подготовка к отопительному сезону на Сахалине завершена на 90%

В Сахалинской области подготовка основных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему сезону завершена на 90%. В завершающую стадию вошли ремонтные работы основного и вспомогательного оборудования на 226 котельных в муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как сообщили в профильном региональном министерстве, службы ЖКХ в регионе выполнили план подготовки на 92%. Кроме котельных были затронуты 85 водозаборов, 90 водонасосных станций, 26 центральных тепловых пунктов и 141 объект водоотведения. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону также было заменено 18 км теплотрасс, 35 км сетей водоснабжения и около 6 км труб газопровода. Помимо этого, перед стартом сезона планируется приобрести семь дополнительных резервных дизель-генераторных установок.

Также в островном регионе в полном объеме заключены договоры на поставку газа. На поставку твердого топлива договоры заключены у 27 предприятий, еще у четырех они находятся на стадии подписания.