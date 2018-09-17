Магаданские спасатели обнаружили двух потерявшихся пожилых грибников

Сотрудники МЧС обнаружили двух грибников, которые заблудились в лесу в Магадане. Об этом сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

В воскресенье, 16 сентября, в службу спасения поступила информация о потерявшихся на берегу бухты Гертнера в районе Горняка пенсионерах. К тому моменту в поисках были задействованы специалисты областного пожарно-спасательного центра и мэрии Магадана.

Прибывшие на место поисковой операции спасатели Магаданского ПСО приступили к поисковым мероприятиям на непройденной территории. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Грибники были обнаружены через два часа в районе Черного ключа. Отмечается, что это место достаточно далеко от Горняка — получается, что пенсионеры прошли через лес порядка 7 км. Спасатели доставили людей в город и провели беседу о том, что необходимо учесть при походе в лес, чтобы не потеряться и не попасть в беду.