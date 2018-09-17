Участкового в Челябинской области нашли мертвым на рабочем месте

Полиция в Челябинской области устанавливает обстоятельства смерти участкового. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

ЧП произошло в городе Троицке. Мужчина был найден мертвым утром 16 сентября в своем кабинете с огнестрельным ранением головы. Полиция проводит проверку по данному факту. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с оружием, пишет сайт kp.ru.

Известно, что мужчина перевелся на должность участкового инспектора из патрульно-постовой службы в мае этого года. Как сообщается в группе «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте», участковый «постоянно подвергался придиркам со стороны руководства». Утром 16 сентября он пришел в отдел, вооружился, выехал на два выезда, затем вернулся в кабинет, после чего там раздался выстрел. Погибшему было 27 лет, у него остались жена и двое детей, пишет ИА «Ура.ру».

10 сентября сообщалось, боец вооруженных сил Украины покончил с собой из-за издевательств командиров.