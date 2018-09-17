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В метро Мадрида у девушки взорвался ноутбук

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Фото: twitter.com/Juan Teixeira (@juanteix)
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Шесть человек получили небольшие травмы при взрыве ноутбука в метро Мадрида. Инцидент произошел 17 сентября на станции Principe de Vergara, пишет газета El Mundo.

По информации издания, устройство находилось в сумке девушки. Пассажиры подумали, что это теракт и подняли панику. На место происшествия прибыли полицейские и несколько машин скорой помощи.

Из-за эвакуации интервалы между ближайшими станциями увеличились. В настоящий момент движение поездов полностью восстановлено.

В августе в Мадриде утечка газа временно прервала движение в центре города. Во время расширения тротуаров рабочие задели газовую трубу. Посетителей ближайших магазинов эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал.

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