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Три человека пострадали в крупной аварии во Владимире

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Крупная авария произошла во Владимире. В результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

Как сообщает ИА «Владимирские новости» со ссылкой на областное управление МЧС, авария случилась накануне, 16 сентября, на пересечении улиц Мира и Батурина. Автомобиль «Лада Приора» при повороте столкнулся с двигающимся по главной дороге автомобилем Lexus.

После этого иномарку выбросило на тротуар. Под колеса попал пешеход.

Его, а также двух пассажиров отечественной машины госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Краснодарском крае этой ночью, 17 августа, произошла авария с участием пассажирского автобуса. В ней пострадали не менее 19 человек. Водитель в темноте не заметил поворота и врезался в дерево.

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